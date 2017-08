Poezen in bed en kattenvoer op tafel: alles mag op de poezenark

Klauwen aan de krabpaal, spinnende poezen en de tafel is altijd gedekt. Het is genieten als poes op de ark van Willemien Huiting uit Oudezijl.

Op 8 augustus is het 'Internationale Kattendag' en deze dag kan Willemien niet zomaar voorbij laten gaan. Haar 'poezenkinderen' krijgen daarom ook een extraatje uit de kattensnoeptrommel.Op de Poezenark wonen acht katten, waaronder Flodder, Gaja en Suzy. Sommige katten zitten er voor een korte periode. De baasjes zijn dan bijvoorbeeld op vakantie. Andere katten zitten er voor een langer tijd omdat het baasje er afstand van heeft gedaan.Willemien zorgt ervoor dat katten die een nieuwe baas krijgen eerst goed gesocialiseerd zijn. Ze wil weten wat voor karakter de katten hebben en wat voor huisje goed bij de kat past. Wanneer ze dit door heeft zet ze een berichtje op Facebook: 'Gezocht: een nieuwe mand voor deze kat.'Op de ark is in totaal plaats voor tien katten en dat vindt Willemien genoeg, 'Ik vind het van toegevoegde waarde dat ze in huiselijke kring lopen. Dan is 10 katten wel het maximum. Je wilt ze ook de aandacht geven die ze verdienen.'Een van de ark bewoners is Gaja. Voor Stadjers is deze kat een bekende. Gaja was namelijk een echte kroegganger. Een vaste klant bij het café Drie Gezusters. De vorige baasjes van Gaja haalden haar iedere dag uit de kroeg. Helaas was Gaja niet zo gelukkig in Groningen en dus gaat Willemien op zoek naar een nieuwe liefdevolle baas.Flodder komt uit België en verblijft een jaar op de ark. De eigenaren van Flodder zijn bezig met een verbouwing en dus krijgt hij een minivakantie in het hoge Noorden. Elke dag krijgt de rode kater een tuigje om en gaat hij een blokje om met Willemien.De gevlekte kat poes Suzy zit verlegen achter een plant. Ze is blind aan een oog. Als kitten kreeg zee en oogontsteking, waardoor haar hoornvlies vergroeid is. Inmiddels heeft Willemien al een nieuwe krabpaal voor Suzy gevonden, 'Suzy is inmiddels besproken en binnenkort gaat ze naar een nieuw huis.'Poezenark bestaat al ruim een jaar en heeft al een aantal vaste volgers op social media. Op de Facebookpagina van de Poezenark schrijft Willemien regelmatig over de avonturen die de katten op en rondom de boot beleven.