COA past zwemvoorlichting niet aan na verdrinking Syriër

(Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel past de zwemvoorlichting niet aan, naar aanleiding van de verdrinking van een Syrische jongen in Limburg. Dat laat een voorlichter weten.

De zestienjarige jongen ging het zwembad in, terwijl hij niet kon zwemmen. Vluchtelingen zouden vaker hun zwemcapaciteiten overschatten, omdat zwemmen 'er zo makkelijk uitziet'.



Schriftelijke voorlichting

Het COA waarschuwt vluchtelingen al jaren voor de gevaren van water, zegt woordvoerder Jacqueline Engbers. 'We geven geen zwemlessen, maar mondelingen en schriftelijke voorlichting over zwemveiligheid.'



Reeks verdrinkingen

De voorlichting die het COA geeft, is aangescherpt na een reeks verdrinkingen in 2015. Met name schoolzwemmen en burgerinitiatieven zijn belangrijk om vluchtelingen te leren zwemmen.



Het is onbekend of de Syrische jongen die maandag om het leven kwam, de zwemvoorlichting heeft gemist.