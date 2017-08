'We hebben gelijk gekregen van de arbiter, maar hebben er niets aan'

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de NAM weigeren een uitspraak van de Arbiter Bodembeweging uit te voeren. Tot die conclusie komt Ina Kuik uit Holwierde.

Stutten in je woonkamer: het is bizar Ina Kuik-inwoner Holwierde

Ze overweegt een kort geding tegen de NAM aan te spannen. 'We hebben gelijk gekregen van de arbiter, maar we hebben er niets aan. Het is absurd dat je naar de rechter moet stappen om je gelijk te krijgen, terwijl je dat al van de arbiter hebt gehad.'In april bepaalde de arbiter dat de schade aan de kapconstructie van haar woning moet worden hersteld door de NAM. Maar volgens Kuik geeft het Centrum Veilig Wonen (CVW) als opdrachtgever van die klus niet thuis.'We dachten dat de zaak met de uitspraak van de arbiter na drie jaar strijd eindelijk zou worden opgelost, maar niets is minder waar. We zijn het helemaal zat.'Het huis van de familie staat al ruim een jaar in de stutten. Die staan voor de verandering niet aan de buitenkant van het huis, maar pontificaal in de huiskamer. En dat is een bijzonder gezicht.Ina Kuik: 'Stutten in je woonkamer: het is bizar. We hebben ze zelf laten aanbrengen. We wilden niet het risico lopen dat we, zoals andere gedupeerden, uit veiligheidsoverweging uit ons huis zouden worden gezet. Na die uitspraak van de arbiter dachten we: eindelijk gaan ze weg, maar ze staan er nog steeds.'De arbiter heeft bepaald dat de schade aan de dakconstructie hersteld moet worden volgens de meest recente bouwnormen voor het aardbevingsgebied. Die zijn vastgelegd zijn in de huidige Nationale Praktijk Richtlijn (NPR).Kuik heeft al wel een voorstel tot herstel van het CVW gehad, maar dat voldoet volgens haar bij lange na niet aan die normen. 'Uiteindelijk kregen wij na lang wachten een rapport toegestuurd wat een constructieberekening zou zijn. Hun oplossing is één paal in de kamer. Ik denk dat er geen aannemer te vinden is die het aandurft om op deze manier te herstellen. Dat is niet serieus te nemen.'Volgens woordvoerder Arjan van de Leur van het Centrum Veilig Wonen is er geen sprake van dat de uitspraak van de arbiter wordt genegeerd. 'De uitspraak van de arbiter is heel helder en die volgen wij dan ook op.'Er wel wat anders aan de hand, voegt hij daar aan toe.'Zonder overleg zijn er rekeningen ingediend van een advocaat en aannemer. Die betalen wij niet. Dat is niet in overeenstemming met de opzet van het systeem van de arbiters.'