Eigenaar AZ Logistics: 'Openstaande rekeningen hebben we niet'

De oorzaak van de brand waarbij zaterdagnacht vier bedrijfswagens van het koeriersbedrijf AZ Logistics in vlammen opgingen, is nog niet opgehelderd. Een vijfde bestelbus raakte zwaar beschadigd bij de brand op industrieterrein Ulgersmaborg in de stad.

'Het kan brandstichting zijn geweest, een smeulende sigaret of kortsluiting in één van de auto's. We weten het niet', vertelt mede-eigenaar Wolter Zijlstra. 'Ik laat het aan de politie over, die onderzoekt de zaak.'Openstaande rekeningen zijn er niet, zo benadrukt Zijlstra. 'En als dat wel het geval is dan hoor ik het graag. Dan heb ik iets gemist.'De eigenaar van AZ Logistics lag zaterdagnacht te slapen toen hij uit z'n bed werd gebeld. 'Dan schrik je je wezenloos. Toen ik aankwam was de brand al geblust. Ons pand is gelukkig gespaard gebleven, de brandweer heeft goed z'n best gedaan.'Ondanks het verlies van vijf bedrijfswagens hebben Zijlstra en zijn partner nauwelijks hinder ondervonden van de brand. 'We zijn een landelijke organisatie, dus we hebben her en der auto's staan.''Gelukkig hebben we ook hulp gekregen van collega's en we hebben een paar bestelwagens gehuurd. Dus zondag hadden we alles alweer op de rit.'