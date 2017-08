Noord Vandaag: Dagboek van vermoorde verzetsstrijder is gestolen

Bij een inbraak in Groningen is het originele dagboek van de vermoorde verzetsstrijder George Hooijer gestolen. Dat – en meer – in Noord Vandaag.

Hooijer was na de Duitse inval naar Engeland gevlucht en had daar een opleiding gevolgd voor radio telegrafist. Met zijn zender moest hij contact onderhouden tussen verzetsgroepen in Nederland en de Nederlandse regering in Londen.



In 1944 werd hij per parachute in Nederland gedropt. Een half jaar later werd hij betrapt door de Duitsers en gevangen genomen. In het voorjaar van '45 werd hij doodgeschoten.

Zijn neef George Hooijer, die naar de verzetsstrijder is vernoemd, vertelt in Noord Vandaag over zijn oom en hoe groot de kans is dat het dagboek nog naar de familie terugkeert.



Begrotingstekort FC Groningen

FC Groningen heeft het komend seizoen een gat in de begroting van 2,2 miljoen euro. Ook moet de club met een kleiner budget werken. Dat budget was ruim achttien miljoen euro en wordt 16,5 miljoen euro.



Dat heeft directeur Hans Nijland van FC Groningen dinsdag bekendgemaakt. 'Structureel komen we een bedrag te kort van vijf ton tot één miljoen euro', vertelt Nijland. 'Dat weten we vaak te dekken.'



'Maar komend seizoen ontvangen we anderhalf miljoen euro minder aan televisiegelden. Ook denken we tweeduizend minder seizoenkaarten te verkopen. Dat is nog eens vierhonderdduizend euro minder.'



Internationale kattendag

Voor wie het nog niet wist: 8 augustus is Wereld Kattendag. Veel mensen plaatsten kattenfoto's op onze Facebookpagina. De beste hebben we op een rijtje gezet.



Sjoukje Loorbach uit Wehe-den-Hoorn vindt de 'extra dierendag' voor poezen maar helemaal niets. 'Als het aan mij ligt wordt er de komende tien jaar geen kat meer geboren.'



Meer in Noord Vandaag:

- Ranomi Kromowidjojo heeft maandag het wereldrecord 50 meter vrije slag op de korte baan verbeterd. Ze tikte tijdens wedstrijden in Berlijn aan na 22,93. Daarmee is de ze eerste vrouw ooit die op de korte baan onder de 23 seconden finisht.

- Een 63-jarige man is maandagavond om het leven gekomen bij een ongeval op de N361 in Leens.

- Uriel Antuna speelt de komende twee seizoenen voor FC Groningen. De 19-jarige Mexicaan wordt gehuurd van Manchester City.

- Groninger boeren hebben de afgelopen dagen tot diep in de nacht gewerkt om de graanoogst binnen te krijgen. De combines zag je de afgelopen dagen overal rijden.

- Begin september is traditiegetrouw de RUN van Winschoten. Maar de organisatie is nog niet helemaal rond, ze zijn nog op zoek naar vrijwilligers en gastgezinnen.

- Een bijzonder cadeau voor de Historische scheepswerf Wolthof in Sappemeer. Dinsdag kreeg het museum 6 zilveren lepels uit de negentiende eeuw terug van achter-achterkleinzoon van de voormalige eigenaar.



Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.