RUN Winschoten zoekt nog vrijwilligers

De RUN van Winschoten is op zoek naar extra vrijwilligers. Dat zegt Janny Heijerman van de organisatie. 'We zijn vooral nog op zoek naar mensen die langs de kant willen helpen. Maar ook hebben we nog een aantal gastgezinnen nodig voor onze internationale deelnemers.'

'We hebben in grote lijnen alle zaken goed voor elkaar, maar we zoeken nog wel naar meer vrijwilligers. Vlak voordat de RUN begint loop je daar toch tegenaan.'Er is vooral nog een aantal mensen nodig voor de verzorgingsposten. 'De vrijwilligers die op deze plekken komen te staan zijn er om de lopers eten en drinken te geven', vertelt Heijerman.Er is al wel een aantal vrijwilligers gevonden voor deze posities, maar het zijn er nog niet genoeg. 'We moeten hierin kunnen afwisselen. Je kunt natuurlijk niet van 10 uur 's ochtends tot 22 uur 's avonds daar staan.'Ook zijn er nog gastgezinnen nodig. Er doen namelijk veel mensen uit het buitenland mee. 'En die moeten in het weekend worden opgevangen.' Maar mensen hoeven niet bang te zijn dat ze allerlei talen moeten kennen.'Al zou dat misschien een voordeel zijn, het is beslist niet noodzakelijk. Als ze iets te eten kunnen krijgen en kunnen slapen is dat echt voldoende', zegt Heijerman.Eerder dit jaar werd bekend dat de RUN in geldnood zit, vanwege de kostenpost veiligheid. Daarvoor is inmiddels €2.800,- opgehaald. 'Hoewel het doel was om €5.000,- op te halen, maar bij nader inzien is €2.800,- voor ons ook genoeg. Daar zijn we al lang blij mee.'En hoewel er nog naar vrijwilligers wordt gezocht en er wat minder geld is binnengekomen dan gehoopt, gaat de RUN gewoon door. 'Er is geen sprake van dat het niet doorgaat. Voor de komende drie jaren is de RUN gegarandeerd.'