19e-eeuwse lepels terug op de scheepswerf

(Foto: Martijn Klungel/RTV Noord) (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

De historische scheepswerf Wolthuis is dolblij met de schenking van zes 19e-eeuwse lepels. Ze waren in die tijd geschonken aan de toenmalige eigenaar van de scheepswerf. Nu, 175 jaar later zijn ze terug op de werf.

De scheepswerf wordt nu gebruikt als een museum. Volgens Bram Blaak van het museum was de gift een gebaar van erkentelijkheid. 'Het betekende dat je een goed schip had gebouwd. De opdrachtgevers wilden dat naar voren brengen met de schenking van zilveren lepels', legt Blaak uit.



Familiebezit

De familie Mulder had de lepels in familiebezit. De over-overgrootvader was eigenaar van de scheepswerf. 'We hadden de lepels jarenlang in de familie, maar niemand deed er wat mee. Dat vond ik doodzonde', zegt Frits Mulder.



Plekje in museum

Het museum neemt de lepels nu op in de collectie en ze krijgen binnenkort een plekje in het museum.