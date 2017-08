De leukste ingezonden kattenfoto's

(Foto: Linda Wiersema)

Vandaag is het internationale kattendag. De katten in Groningen staan daarom extra in de spotlights.

Geschreven door Marthijs Veldthuis







Annelies Langenburg-Keizer





Arieke Oolders





Gerard van der Ploeg





Josie Emeis





Klaas Veenstra





Koosje Kuiphof





Linda Albronda





Linda Visser





Linda Wiersema





Patricia Mulder





Pim Kruithof





Pippa the Ragdoll





Sylvia Jayden Groen





Willeke Oerlemans





Yolanda van Putten



