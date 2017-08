Winkeldief met groot mes aangehouden

Archieffoto, niet het mes dat is gebruikt bij het incident. (Foto: Erik Forsberg/Flickr CC)

Een winkeldief met een groot mes is dinsdagmiddag aangehouden in de Mediamarkt aan de Westerhaven in Groningen.





Dat meldt de politie op Twitter. De politie spreekt van een 'heldhaftig optreden van winkelmedewerkers.'