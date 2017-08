'U was boos toen wij het leven van deze meneer probeerden te redden'

Maarten Voet uit Uithuizermeeden probeerde een man te redden op de vloer bij de kassa's in de supermarkt in zijn woonplaats. 'Terwijl meneer zijn hartslag steeds verder weg zakte en meneer zelf ook, vond u het allemaal te lang duren...'

Dat schrijft Voet op Facebook. Hij richt zich tot de meneer die vond dat het te lang duurde.'Twee dagen geleden stond u bij de balie van de supermarkt om sigaretten te halen. Terwijl wij op onze knieën zaten om het leven van een meneer te redden, was u boos! U was heel erg boos want uw kind moest dit allemaal zien', schrijft Voet.'Als toevallige bezoeker maakten wij de keuze om te helpen. U vond het allemaal veel te lang duren. Dat liet u ook merken aan het kassameisje die ook enorm overstuur was door hoe u reageerde. Het kassameisje deed zo enorm goed haar best. Net als de rest van medewerkers van de supermarkt.''Ik hoop dat het u niet teveel ongemak heef opgeleverd. Ik was de meneer aan het troosten en kalmeren, omdat hij zelf ook voelde dat het helemaal niet goed ging en dus heel erg bang was. Maar misschien had ik beter u moeten troosten vanwege het feit dat u en uw kind dit moesten zien', vervolgt Voet.'U bleef bij de balie staan en schelden, terwijl we meneer op de AED aansloten', zegt Voet. 'Mijn vriendin Jennifer Van de Wetering vertelde dat u misschien beter dan weg kon gaan met uw kind. U wilde immers niet dat hij het zag. Uw woorden daarna waren: 'Ik ga voor. Ik ga iedereen hier slopen!''Bedankt dat u ons niet heeft gesloopt terwijl we meneer zijn leven probeerde te redden. Helaas heb ik vandaag gehoord dat meneer is overleden...'Maar wat misschien wel het belangrijkste is: hoe gaat het nu met u?