Bauke Mollema wint veertigste editie Gouden Pijl

Bauke Mollema heeft de veertigste editie van de Gouden Pijl in Emmen gewonnen. De Groningse Touretappewinnaar klopte in de sprint zijn Sloveense medevluchter Primoz Roglic.

Dat meldt RTV Drenthe. De twee maakten lange tijd deel uit van een kopgroep van twaalf renners.Roglic, die ook een etappe won tijdens de afgelopen Tour de France, reed twee ronden voor het einde weg uit de kopgroep en kreeg Mollema met zich mee. De twee bleven vooruit, waarna Mollema het karwei afmaakte. Ramon Sinkeldam werd derde.'Het was nog even close, hij trok hard door. Maar het is mooi om hier te winnen', zei Mollema na afloop. 'Altijd mooi om dichtbij huis te rijden. Er is veel publiek, een leuk rondje, dus het was een mooie avond.'