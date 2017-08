Uniek materiaal van Jan Kruis in speciale stripglossy

Vanaf vrijdag ligt een speciale stripglossy met het laatste werk van de overleden striptekenaar Jan Kruis in de winkel. In het blad staat veel ongepubliceerd werk dat Kruis vlak voor zijn overlijden maakte. Een verzoek van Kruis zelf.

John Croezen van de Stichting Jan Kruis Collectie stuitte op oude strips van de striptekenaar, bekent hij tegenover RTV Drenthe . 'Ik ken de twee archiefruimtes van Jan op mijn duimpje. In een van de adviesruimtes stond altijd een oude, bruine koffer helemaal gebutst en kapot. Ik vroeg Jan weleens wat daarin zat. 'Ach, allemaal oude troep', zei hij dan.'Na de dood van Kruis wilde Croezen toch nog eens in de koffer kijken. 'Wat ik daar vond was echt fantastisch. Al zijn jeugdwerk inclusief al zijn academische werk van zijn academietijd. Een schat.'Een van de laatste dingen waaraan Jan Kruis werkte, was een portret van Karel V. Jan had een tekening gevonden met daarop het skelet van Karel V. Hier bleek hij een enorme onderkin te hebben.'Op alle schilderijen die van hem zijn gemaakt, was dit een beetje weggemoffeld', vertelt Croezen. Jan construeerde het portret van Karel V. 'Hij is daarmee aan het schilderen gegaan. Een prachtig studieblad lag op de tekentafel. Daar is hij helaas niet verder mee gekomen, maar het is prachtig.'Naast werk van Jan Kruis deelt Kruis' vrouw Els, samen met dochters Andrea en Leontine, mooie herinneringen aan Jan.John Croezen zet zich nog steeds in voor een Jan Kruis Museum. Of dat er gaat komen, weet hij nog niet. Maar een virtueel museum staat wel op de planning. 'We gaan een virtueel museum maken op internet. We willen nu zijn werk aan iedereen kunnen laten zien in plaats van alleen op tentoonstellingen.'In het Stripmuseum in Groningen is momenteel een speciale overzichtstentoonstelling te zien over het werk van Jan Kruis. Het is een eerbetoon aan de kunstenaar. De tentoonstelling is nog tot september open.