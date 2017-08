Asielstatus dwarsboomt voetbalcarrière van Rachid Traoré

De uitgeprocedeerde asielzoeker Rachid Traoré uit Burkina Faso heeft zich in de kijker gespeeld bij voetbalclub Achilles 29 uit Groesbeek, Gelderland. Maar zijn asielstatus bemoeilijkt de zaak.

Traoré was student aan het Alfa College in Groningen, moest worden uitgezet en belandde uiteindelijk in de Bed-Bad-Broodinstelling in de stad. Rond de jaarwisseling was hij enige tijd spoorloos verdwenen, omdat hij het allemaal even niet meer zag zitten.De Gelderse voetbalclub in de tweede divisie was geïnteresseerd in Troaré, die bij het Drentse Achilles 1894 voetbalt. Maar omdat de asielzoeker geen verblijfsvergunning heeft, kan hij geen contract tekenen. 'Helaas ging het niet door, want ik had geen papieren', laat Traoré weten. 'Jammer. Ik was heel blij, om de overstap te maken en zo een verblijfvergunning te krijgen. Het zou een betaald contract zijn.'Het aanbod van een mogelijk contract verbaasde Ronald Keen, iemand die Troaré al langere tijd steunt. Keen is voorzitter van Achilles 1894. 'Ik was in eerste instantie verrast. We weten allemaal in welke situatie hij verkeert. Hij is statusloos, dus niemand kan hem een contract verlenen. Daarnaast heeft hij het erg moeilijk gehad. Het was een half tot driekwart jaar geleden dat hij het even niet meer zag zitten, en is ook even spoorloos geweest.'Keen zegt dat hij en andere betrokkenen er alles aan doen om de politiek te bewegen hem een status te geven, maar dat ze niet verder komen. 'Wij willen dat hij kan studeren, een vakantiebaantje kan nemen en hier op den duur kan werken. De komende weken gaan we weer verder. Door de vakantie schuift het allemaal wat op.'