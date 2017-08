'We moeten die verhuftering tegengaan'

'Het is gewoon niet normaal. Het gebeurt steeds vaker in de maatschappij en dat willen wij aan de kaak stellen.'

Het is duidelijk. Maarten Voet en zijn vriendin Jennifer van de Wetering uit Uithuizermeeden hebben een doel: wat doen 'tegen de verhuftering van de maatschappij'. Duizenden Facebookers zijn het met hen eens. Het bericht dat Voet op Facebook zette, is meer dan vierduizend keer gedeeld en dat getal stijgt nog steeds.Voet liep onlangs de supermarkt binnen om een loempia te halen. Een EHBO'er van de winkel en een klant waren bezig met een meneer die in elkaar was gezakt. 'Ik dacht dat zag er niet goed uit maar de ambulance was al gebeld.'Direct daarna belt Voet zijn vriendin. Jennifer werkt met ouderen en heeft ervaring met eerste hulpverlening. Ze is een paar minuten later ter plaatse.Terwijl Maarten het shirt van de man openknipt, maakt Jennifer de defibrillator gereed. Een andere klant heeft commentaar op de gang van zaken. Het duurt te lang, de ambulance had eerder gebeld moeten worden en hij wil dat de reanimatie ergens anders gebeurt. Hij wil niet dat zijn zoontje ziet wat er aan de hand is.De man blijft commentaar geven op de reanimatie. Jennifer zegt tegen de man: 'Als u niet wilt dat uw zoontje dit ziet, kunt u beter naar buiten gaan'. Maar de man blijft doorgaan. Een nieuwe poging 'ga toch weg!' wordt beantwoord met: 'Ik ga pas weg als ik iedereen hier gesloopt heb'.Daags na het voorval, waarbij de man is overleden, bezinkt de situatie bij Maarten en Jennifer. Dan stijgt de verontwaardiging. 'Als je tot rust komt, merk je het eigenlijk pas. Dit soort reacties moet je gewoon niet willen met z'n allen', zegt Maarten.'Het lijkt wel een soort trend, dat gedrag. De maatschappij verhuftert en daar wil ik ruchtbaarheid aan geven. Op een gegeven moment trek je een lijn: tot hier en niet verder', vertelt hij.Ondertussen zijn Maarten en Jennifer onder de indruk van de impact van het Facebookbericht. 'De eerste paar dagen gebeurde er niet veel, maar plots werd het opgepikt en nu is het duizenden keren gedeeld en geliket. Het verhaal is landelijk aangeslagen.''Het gaat mij echt niet om de roem of om wat wij hebben gedaan. Dat wil ik echt duidelijk maken. Al die aandacht maakt best indruk op je, het is best intimiderend. Het gaat ons écht om die verhuftering en daar willen we wat tegen doen.'De man die onwel werd in de supermarkt is later overleden.