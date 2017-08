Illegale ayahuasca thee wordt ook in Groningen genuttigd

(Foto: Wikipedia Commons)

Ook in Groningen wordt het gevaarlijke en illegale middel ayahuasca gebruikt. Joop van der Hagen, regressietherapeut en bewustzijntrainer, is een van de eigenaren van Proceswerk, dat ayahuasca-sessies aanbiedt in Wildervank.

Maandag verscheen een artikel in de Volkskrant, waarin werd gewaarschuwd voor de gevaren die de thee van hallucinogene planten uit het Amazone-regenwoud met zich meebrengen.



Medicijncombinatie

Van der Hagen zegt dat het middel onder begeleiding en na voorafgaande screening van deelnemers wél veilig is. Maar als dat niet gebeurt, zijn er volgens hem diverse gevaren. Zoals het gebruik van ayahuasca in combinatie met medicijnen. 'Er zijn heel veel medicijnen die er slecht mee te combineren zijn. In ayahuasca zit namelijk TMT, dat ervoor zorgt dat je visoenen krijgt.'



Het gebruik van het middel verschaft je veel inzicht over hoe je in elkaar zit. 'Het werkt heel therapeutisch. Het brengt herinneringen naar boven die nog voor het herinneringsvermogen van je geest liggen. Mensen komen omdat ze weten dat er iets in het geheugen zit, waarvan ze niet weten wat het is.'



Beroerd gevoel

Overgeven bij het drinken van de ayahuasca thee is normaal, zegt Van der Hagen. Vlak voor het overgeven ben je eventjes heel beroerd. Dat gebeurt per persoon, per avond ongeveer een keer. Zo'n avond bestaat bij Proceswerk uit twee koppen ayahuasca. 'Ik ben therapeut en dit helpt mensen dingen uit het verleden op te ruimen. Het opent deuren naar dat verleden.'



Maar, zegt hij, pas op. 'Het is gevaarlijk als je het alleen gebruikt, als je niet weet wat je precies moet doen wanneer iemand bijvoorbeeld in een seksueel trauma van vroeger schiet. Dan is het zaak dat er een therapeut bij is die weet om te gaan met die verschillende trauma's.'