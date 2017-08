Werkgelegenheid provincieambtenaren daalt, behalve in Groningen

In alle provincies is de werkgelegenheid onder provincieambtenaren licht gedaald, behalve in Groningen. De werkgelegenheid bij de provincie is met 2,6 procent gestegen ten opzichte van 2015.

Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2016 van A&O fonds Provincies. Bij de provincie Noord-Holland daalde het personeelsbestand het meest, namelijk met 9,8 procent ten opzichte van 2015.'Het heeft ermee te maken dat wij, als provincie Groningen, de afgelopen twee jaar bezuinigd hebben. Hierdoor werden vacatures intern opgevuld, om gedwongen ontslagen tegen te gaan. Nu we de bezuinigingsdoelstellingen gehaald hebben, kunnen we weer extern mensen aannemen. Ander provincies zullen dit misschien over twee à drie jaar hebben', aldus woordvoerder Jan van der Meide van de provincie Groningen.De instroom bij de provincies is in vergelijking met 2015 gedaald van gemiddeld 7,9 procent naar 4,7 procent. De uitstroom daalde van gemiddeld 7,1 procent naar 6,7 procent. Volgens de Personeelsmonitor zijn het veel 55-plussers die uitstromen.Daarnaast is de gemiddelde leeftijd onder de provincieambtenaren in 2016 opnieuw gestegen. In 2015 was de gemiddelde leeftijd 49,1 jaar en eind 2016 lag de gemiddelde leeftijd 49,4 jaar. In Groningen lag de gemiddeld leeftijd onder het gemiddelde, namelijk op 48,8 jaar.