Kort geding tegen NAM afgeblazen

Het kort geding van woensdag tegen de NAM over compensatie voor waardeverlies bij de verkoop van de Aylsumaheerd in Westeremden is ingetrokken. De betrokken partijen zitten op initiatief van het gasconcern weer om de onderhandelingstafel.

De rechtszaak was aangespannen door de familie Jansssens. Die verkocht drie jaar geleden de karakteristieke boerderij met een miljoen euro verlies.Het paar trok vervolgens bij de NAM aan de bel, omdat het waardeverlies in hun ogen volledig is te wijten aan de gaswinningsproblemen.De Janssens zijn na de verkoop een nieuw bedrijf gestart in het Overijsselse Lettele. Daarbij hebben ze er rekening mee gehouden dat de NAM over de brug komt.Ondanks toezegging van die kant is daar niets van terechtgekomen, waarna een kort geding werd aangespannen. Daarbij werd een voorschot van 350.000 euro geëist.Daar wordt nu weer over onder onderhandeld. De beide partijen willen er niets over zeggen in afwachting van een oplossing.