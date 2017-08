Man alsnog overleden na ongeluk met scooter

(Foto: De Vries Media)

De 59-jarige man uit de gemeente Marum die donderdagavond betrokken was bij een ongeval in Jonkersvaart, is overleden. Dat meldt de politie.

Te water

De politie kreeg donderdag rond half acht een melding binnen dat er een scooterrijder te water was geraakt. Toen agenten op de plek van het ongeluk arriveerden, probeerden omstanders de man juist te reanimeren. De hulpverleners namen dit over en brachten de man naar het ziekenhuis. Daar is hij overleden.



