Gestrande Madeiragangers weer thuis, net op tijd voor pa's verjaardag

Goed nieuws voor de geradbraakte vakantiegangers Elbert en Erica Godlieb uit Wagenborgen. Na een dag en een nacht op het vliegveld van Madeira, zijn ze eindelijk weer thuis - precies op tijd voor het gebak: de vader van Elbert viert woensdag zijn 85ste verjaardag.

De twee zouden zaterdag terugkeren na een vakantie van twee weken op het Portugese eiland, maar het vliegtuig kon niet landen vanwege valwinden. Een speciaal vliegtuig zou daarna komen om de gestrande reizigers op te pikken, maar ook dát kon niet landen.Het vliegveld van Funchal is een van de gevaarlijkste ter wereld. De landingsbaan is zo aangelegd dat hij als het ware een stukje overloopt; anders zou hij niet op het eiland passen. Daar landen vereist daarom extra precisie.De Wagenborgers zaten vier dagen vast. In eerste instantie sliepen ze in een hotel, maar de laatste nacht hebben ze op een matje op de vloer van het vliegveld doorgebracht. De visite - dinsdag stonden er vrienden uit Amerika voor de deur - liepen ze mis, maar bij de verjaardag van pa kunnen ze aanschuiven.