Schip in haven Delfzijl lekt giftige vloeistof

Een schip in de haven van Delfzijl heeft aardgascondensaat gelekt.

De havenkade wordt uit voorzorg ontruimd.



Giftig

Aardgascondensaat is een giftige, licht ontvlambare vloeistof, een bijproduct van de winning en productie van aardgas.



Laag vloeistof

Het wateroppervlak in het Zeehavenkanaal is bedekt met een laag vloeistof. De brandweer is druk bezig met maatregelen om verdere uitbreiding van de vlek te voorkomen.



Hoe de lekkage heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk.