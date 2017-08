Schip in haven Delfzijl lekt giftige vloeistof, brandweer geeft sein veilig (update)

Een schip in de haven van Delfzijl heeft aardgascondensaat gelekt. De havenkade is uit voorzorg ontruimd nadat een persoon aan boord van het schip onwel werd.

Aardgascondensaat is een giftige, licht ontvlambare vloeistof, een bijproduct van de winning en productie van aardgas.Het wateroppervlak in het Zeehavenkanaal is nu bedekt met een laag vloeistof. De brandweer is druk bezig met maatregelen om verdere uitbreiding van de vlek te voorkomen.De persoon die onwel is geworden, is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de lekkage heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk.De brandweer heeft het sein veilig gegeven en de ontruimde gebieden worden weer open gesteld. Het scheepvaartverkeer blijft nog gestremd.