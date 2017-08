Lopend Vuur: Ik geef het toe. Ik gedraag me ook wel eens als een hufter

Voor Maarten Voet uit Uithuizermeeden is het duidelijk: er moet iets worden gedaan aan de verhuftering in onze maatschappij.

Maarten reanimeerde als klant van een supermarkt een oudere man. Een andere klant was daar niet van gediend en liet dat luid en duidelijk blijken aan alle aanwezigen.Wat is er aan de hand in onze maatschappij? Is dit een uitzondering of weten we echt niet meer hoe we ons moeten gedragen?Laat weten hoe jij over dit onderwerp denkt. We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord).Dinsdag was de stelling: ' Ik stap niet in een vliegtuig zonder piloot ' Ruim 82% was het hier mee eens. In totaal is er 2.921 keer gestemd.