Eikenaar over kabinetsformatie: 'Onze boodschap is glashelder'

De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie praten woensdag verder over het formeren van een nieuw kabinet, waarbij woensdagmiddag de gaswinning in onze provincie wordt besproken.

Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) verwacht dat de formerende partijen voldoende rekening houden met de boodschap vanuit Groningen.'Het is helder welk verhaal we samen met de Groninger Bodembeweging en het Gasberaad aan hen duidelijk hebben gemaakt', zegt hij. 'Ze weten wat we willen. Onze boodschap is glashelder.'Met die boodschap gaan de formerende partijen in gesprek met organisaties uit de gassector. Inzet van die gesprekken is hoeveel gas er in de toekomst uit de Groninger bodem wordt gehaald.Eikenaar denkt dat de dalende lijn is ingezet, maar rekent zich nog niet rijk. 'In de politiek moet je altijd overal rekening mee houden, maar ik denk wel dat nu het moment gekomen is om de problemen op te lossen. De gaswinning zal dus naar beneden moeten.'De SP-gedeputeerde denkt niet dat het ontbreken van Groningers aan tafel nog een rol zal gaan spelen. 'De partijen voeren dit soort onderhandelingen in kleine kring, ze bepalen zelf wie er aan tafel komen. Ik denk dat ze met de informatie die ze nu hebben prima zelf de juiste beslissingen kunnen nemen.'