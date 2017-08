Groningstalige pop prominent op Noorderzon

Marlene Bakker en Edwin Jongedijk (Foto: RTV Noord)

Volop aandacht voor Groningstalige popmuziek op Noorderzon. Onder anderen Swinder en Marlene Bakker betreden het podium tijdens de 27e editie van het festival, dat volgende week losbarst. Zij nodigen bovendien vrienden uit om mee te spelen.

Twaalf optredens in vijf dagen

Swinder trapt af: de eerste vijf dagen brengt de Stad-Groninger band tijdens maar liefst twaalf optredens vooral nummers van haar nog te verschijnen nieuwe album ten gehore. De leden leggen daar binnenkort de laatste hand aan in de studio van Tim Knol.



Pazzipanten

De Noord-Hollander Knol is een muzikale vriend van Swinder: op 19 augustus speelt hij mee met de Groningers. Onder de noemer 'Swinder en Pazzipanten' komen meer muzikanten de band een handje helpen. De Stad-Groninger singer-songwriters Sascha Elisah, Bert Hadders en Eva Waterbolk zijn van de partij, net als de band Town of Saints.



Ofschaaid

Marlene Bakker betreedt op maandag 21 augustus een podium met streektaalmuziek. Zij krijgt daarbij assistentie van 'troebadoer' Edwin Jongedijk, met wie ze eerder dit jaar een hit scoorde met het duet 'Ofschaaid'. Ook is er ruimte voor de Drentse streektaal. Marlene Bakker nodigde daarvoor jazz-zangeres Martijje uit.



Racoon en Stromae

Zelf geeft Marlene Bakker die dag ook een optreden. Samen met haar vaste begeleider Bernard Gepken zal ze vooral songs van haar nog te verschijnen nieuwste album laten horen. Onlangs is dat album afgemixt in de befaamde ICP-studio in Brussel. Dat gebeurde onder leiding van Luuk Cox, die eerder samenwerkte met Racoon en Stromae.