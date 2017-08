God ontvangt geen brieven meer via Postbus 10

(Foto: Johan van der Dong/Twitter)

Postbus 10 in Grijpskerk. Dat was het postadres van God. Maar als je je hart wilt luchten bij God, kan dat niet meer via dat adres.

Geschreven door Eveline Jonkers

Redacteur

EO

Johan van der Dong uit Grijpskerk begon jaren geleden het kunstproject 'Postbus voor God'. Brieven aan God werden tot dan toe automatisch doorgestuurd naar de Evangelische Omroep. Van der Dong betreurde dat: 'Hoewel ik zelf christen ben, vind ik niet dat één godsdienst die brieven mag claimen. Het christendom moet af van die exclusiviteit', zei hij.



'Aan papa'

Hij riep Postbus 10 in het leven. De brieven die hij kreeg, las Van der Dong niet. 'Ik heb in totaal 372 brieven gekregen. Die heb ik allemaal verbrand, als een soort reukoffer aan God. Er zaten wel heel bijzondere exemplaren bij. Zoals een envelop met de tekst 'Aan papa' met een mooie tekening eromheen. Dat vloog mij toen wel naar de keel', vertelt Van der Dong.



Groninger Archieven

Tien jaar geleden stopte Van der Dong met het kunstproject. Maar deze week kreeg hij opeens via het postagentschap in de plaatselijke supermarkt nog een paar brieven aan God. 'Nu zit ik met het dilemma wat ik hiermee moet', zegt Van der Dong. 'Het zou mooi zijn als de Groninger Archieven deze brieven in beheer wil nemen.'







