Storing ABN AMRO verholpen (update)

(Foto: RTV Noord)

ABN AMRO heeft woensdagmorgen last gehad van een technische storing bij het internetbankieren.

De problemen begonnen rond acht uur en waren volgens de bank rond het middaguur verholpen.



Klanten van de bank konden via de website of via de app geen bankzaken regelen. Er kon wel gewoon gepind worden met bankpassen van ABN.