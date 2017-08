'Internationale studenten leven vaak in hun eigen bubbel'

Groningen telt steeds meer internationale studenten. Toch is maar een handjevol lid van een studentenvereniging. Hoe komt dat?

Uit een rondgang van RTV Noord langs studentenverenigingen in Groningen blijkt dat nog geen vier procent van de leden uit het buitenland komt: dat zijn ongeveer 200 studenten. Terwijl er aan de RUG en de Hanzehogeschool bij elkaar toch ruim 10.000 internationale studenten staan ingeschreven.Een deel van deze studenten zijn exchange student, studenten die hier voor een halfjaar of jaar komen. Maar het overgrote deel volgt hier een volledige bachelor of masteropleiding. En is hier dus voor langere tijd.Juan Pablo Aguirre Broca is zo'n internationale student die in Groningen zijn bachelor volgt. Hij komt van Aruba. Broca is één van de weinige buitenlandse studenten die wél is aangesloten bij een studentenvereniging. 'Ik heb ervoor gekozen omdat ik de cultuur hier wil leren kennen en mijn sociale kring uit wil breiden, met verschillende nationaliteiten', vertelt de Arubaan.Toch snapt hij goed dat andere internationale studenten geen lid zijn. 'Er is niet altijd behoefte aan een vereniging, omdat je vaak met een grotere groep uit jouw eigen land hier naar toe komt. Met hen spreek je dan vaak af en vorm je een sociale groep', vertelt Juan Pablo.Eén van de verenigingen die probeert nieuwe buitenlandse leden te trekken, is Cleopatra. 'Vorig jaar was tien procent van onze nieuwe leden internationaal student. Maar een deel haakte ook weer af', vertelt Robin van Ommen.Dat heeft volgens hem te maken met de cultuur binnen de vereniging. 'Ineens moet bijna alles in het Engels en dat is toch wennen voor mensen. Helemaal als je onderling altijd Nederlands met elkaar spreekt.'Dat beeld herkent Renske Stuurman van Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) in Groningen wel. Het SIB is een positieve uitzondering. Ruim dertig procent van de leden komt van buiten Nederland.Bij de vereniging gaat alles in het Engels: de communicatie, bijeenkomsten, de website. 'Daardoor voelen buitenlandse studenten zich veel sneller welkom.' Om de buitenlandse studenten meer inspraak te geven binnen de vereniging, zijn ook de algemene ledenvergaderingen in het Engels.Lid worden van een studentenvereniging kan veel voordelen hebben, denkt Stuurman. 'Het is een manier voor internationale studenten om uit hun bubbel te komen en nieuwe mensen te ontmoeten, en zo hun sociale kring uit te breiden', zegt Stuurman. Dit kan bijvoorbeeld voordelig zijn bij het zoeken van een kamer.Juan Pablo heeft het in elk geval goed naar zijn zin in studentenstad Groningen: 'Iedereen is super aardig tegen mij. En ik hou van de stad. Je kan er bijvoorbeeld sporten en stappen wanneer je wilt, ik vind het hier heerlijk.'