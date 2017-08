Zwemmen kan weer in Borgerswold en Urnenhoeve

(Foto: RTV Noord)

Het negatief zwemadvies voor de recreactieplas in Borgerswold in Veendam en Urnenhoeve in Wedde is opgeheven.

Blauwalg

In de recreatieplas in Borgerswold was een te hoge concentratie blauwalg gevonden en bij de Urnenhoeve in Wedde was er sprake van een slechte waterkwaliteit.



Volgens de



