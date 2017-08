Culinair evenement Proeven In Groningen lijkt ter ziele

(Foto: RTV Noord)

Proeven in Groningen, het culinaire evenement dat al jaren in de stad wordt gehouden, lijkt ter ziele. De organisatie van het evenement krijgt onvoldoende restaurants enthousiast om hun kunsten op het evenement te laten zien - en proeven.

De tiende editie, die op 2 en 3 september zou worden gehouden, is op het laatste moment afgelast.



Harmoniegebouw

Op Proeven in Groningen presenteren Groninger restaurateurs het beste van hun menukaart. Het festival wordt al jaren gehouden op het plein voor het Harmoniegebouw in Groningen. Volgens organisator Ben Warner spelen twee zaken het culinaire evenement parten.



Geen tijd meer

'Het gaat zo goed met de Groninger restaurants dat ze geen tijd meer hebben om zich op Proeven in Groningen te presenteren. Ook het enorme aanbod van festivals rond eten is niet in ons voordeel,' zegt hij.



Zit er nog muziek in?

Of er in 2018 wel een Proeven in Groningen wordt gehouden, is nog onduidelijk. De organisatie wil eerst overleggen met de Groninger restaurateurs. 'Als er dan nog muziek in zit, gaan we door', besluit Warner.