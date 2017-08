Rentree Robben na herstel kuitblessure

(Foto: nos.nl)

Arjen Robben is woensdag aangesloten bij de groepstraining van Bayern München. De aanvaller is hersteld van een kuitblessure die hij in de zomerstop tijdens een partijtje tennis opliep.

Niet naar Azië

Robben reisde in de voorbereiding niet met Bayern München naar Azië. Het is onduidelijk wanneer de vleugelspits weer voor zijn club in actie kan komen. Bayern München stuit zaterdag in het bekertoernooi op Chemnitzer. Volgende week vrijdag staat de eerste wedstrijd van de competitie tegen Bayer Leverkusen op het programma.



Hard nodig

Bondscoach Dick Advocaat heeft Robben hard nodig als het Nederlands elftal op 31 augustus in de uitwedstrijd tegen Frankrijk de kans op deelname aan het WK in Rusland levend wil houden. Bulgarije is op 3 september de volgende tegenstander van Oranje in de WK-kwalificatie.