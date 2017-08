'Gratis' zonnepanelen? Deze jonge ondernemers regelen het

Sinds de ondernemersbroers Patrick en Milan van der Meulen hun tanden in klimaatverandering hebben gezet, is de Nederlandse energiemarkt drástisch veranderd.

Eigenlijk hebben ze alles aan hun vader te danken. 'Jongens, kom naar beneden! Dit moeten jullie zien!', riep hij toen de documentairevan klimaatgoeroe Al Gore op de televisie verscheen. En die maakte enorme indruk. Vervolgens hebben de jonge ondernemers het thema klimaatverandering niet meer losgelaten.'Het kost vaak duizenden euro's om zonnepanelen te laten installeren, dat moest gewoon veranderen', zegt oprichter Milan van der Meulen. Het familiebedrijfzorgt ervoor dat mensen niet langer hoeven te betalen voor de installatie van zonnepanelen. In plaats daarvan sluit je een zonne-energiecontract af en betaal je voor het aantal kilowattuur.Volgens Milan zijn Groningers milieubewuster dan andere Nederlanders. 'Groningers zijn meer geconfronteerd met de directe gevolgen van fossiele energie. Hierdoor zijn mensen sneller geneigd om zelf energie op te gaan wekken', aldus de 23-jarige ondernemer.Het bedrijf heeft sinds de oprichting in 2012 al duizenden panelen geïnstalleerd in de provincie.