Een tropische verrassing op het Hoogeland

(Foto: RTV Noord/Nico Swart)

'Ja hahaha, je kunt me nog meer wijsmaken', lachte de buurman van Wim Bolhuis uit Warffum aan de telefoon, vanaf zijn vakantieadres in Noorwegen. Pas toen hij in de mail de foto's zag, wist hij dat het geen grapje was: aan de bananenplant die hij lang geleden doneerde aan de binnentuin van zijn appartementencomplex, bungelt een tros bananen.

Bescheiden bosje

'Dat is echt heel bijzonder', lacht Bolhuis, amateurtuinier. 'Dit had ik nooit verwacht. Het is maar een bescheiden bosje, in Spanje zijn ze twee keer zo dik en niet te tillen. Maar toch.'



Snoeien, sproeien, zorg, liefde

Jarenlang was Bolhuis agrarisch medewerker en zat hij in de aardappelen. Toen hij naar Warffum verhuisde, begon het met één plant. Zoals dat gaat, kwam van het één het ander, liep de hobby volledig uit de hand. Nu stroopt hij elke maandagochtend de mouwen op en gaat dan los: snoeien, sproeien, alles met zorg en liefde.



Ongekende hoogte

Bolhuis bleek groene vingers te hebben, de ene na de andere plant bloeide op tot ongekende hoogte, sommige zelfs helemaal tot aan het plafond. Af en toe komt er een hovenier om de puntjes op de i te zetten, of ze er juist af te halen - wiebelige ladders betreedt de 84-jarige liever niet meer.



Paradijsvogelbloem

Hoe meer de bewoners stoken, hoe warmer het wordt in de binnentuin - en daar word je blij van, als je een palm of een paradijsvogelbloem bent. Het duurde niet lang voor de buren uit het 55-plussercomplex Bolhuis wisten te vinden. 'Dan hebben ze een plant waar ze op uitgekeken zijn, of eentje die te groot wordt voor in de kamer', zegt de tuinier. 'En dan vragen ze of die misschien in de tuin mag.'



Wachtkamer

Omdat de tuin natuurlijk niet onbeperkt plek heeft, richtte Bolhuis een hoekje in voor de aspirantbewoners van de tropische tuin - een soort wachtkamer, als het ware. 'Af en toe gaat er een plant uit, en dan komt er weer een nieuwe bij.'



Tropische verrassing

Zo was ook de banaan een adoptieplant. Toen de buurman hem aan de zorg van Bolhuis toevertrouwde, was de plant zo'n dertig centimeter hoog. Nu is-ie zeker anderhalve meter en bungelen er vruchten aan. Een tropische verrassing op het Hoogeland.



Natuurtalent

Nee, zegt Bolhuis, hij heeft geen lievelingsplant. En praten tegen de groene vrienden doet hij ook niet, lacht hij. 'Ik doe alles op goed geluk. Ik heb er geen opleiding voor of zo.' Letterlijk én figuurlijk een natuurtalent dus? Bolhuis lacht.