'Southampton laat Virgil van Dijk wegrotten op de bank'

Virgil van Dijk wordt al enige tijd gelinkt aan een overstap van Southampton naar Liverpool. Engelse media wisten al te melden dat die transfer er niet meer in zit, maar daarnaast lijkt hij bij Southampton komend seizoen genoegen te moeten nemen met een plaats op de bank.

De voormalig FC Groningen-verdediger doet hard zijn best om een vertrek bij Southampton te forceren en diende afgelopen week een transferverzoek in. Daarbij weigert hij al weken om met de selectie mee te trainen en heeft hij, achter de rug van zijn huidige club om, met Liverpool gepraat.Daar is Southampton erg boos over en dus moet Van Dijk naar alle waarschijnlijkheid niet alleen rekening houden met een plaats op de bank, waar hij zal 'wegrotten'. De Engelse media melden ook dat de kans bestaat dat hij komend seizoen buiten de eerste selectie zal worden gehouden.Aanbiedingen van andere Engelse geïnteresseerde clubs, waaronder Chelsea en Arsenal, zullen eveneens van tafel worden geveegd.Southampton gaf in eerste instantie aan op een verzoening te hopen, maar lijkt het spel nu hard te spelen.