BAT Niemeyer op aandringen Van Rijn niet langer ambassadeur van provincie

Tabaksfabrikant BAT Niemeyer is niet langer ambassadeur van de provincie Groningen. De provincie heeft op aandringen van staatssecretaris Martin van Rijn besloten de sponsorrelatie te verbreken.

Dat blijkt na onderzoek van Onderzoeksredactie Tabak, een groep onderzoeksjournalisten die zich bezighoudt met ontwikkelingen in de tabaksindustrie.BAT Niemeyer is sinds 2002 aan de provincie Groningen verbonden en betaalt sindsdien 5.000 euro per jaar aan Groningen Promotie. De tabaksfabrikant doet dit samen met verschillende Groninger organisaties. Met dit geld wordt onder meer de campagne 'Er gaat niets boven Groningen' gefinancierd.De deal werd omstreden nadat de stichting TabakNee in 2016 kritiek uitte op de deal, met als argument dat een bedrijf in de tabaksindustrie geen reclame mag maken.De provincie Groningen legde die kritiek naast zich neer, maar wilde toch zeker van haar zaak zijn en consulteerde staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Van Rijn gaf aan dat de provincie Groningen zich in dergelijke situaties terughoudend dient op te stellen.'Alle vormen van marketing, promotie, reclame en sponsoring zijn verboden volgens de Tabaks- en Rookwarenwet', liet Van Rijn middels een brief aan de provincie weten.Ondertussen heeft Commissaris van de Koning René Paas BAT Niemeyer geïnformeerd over het verbreken van de banden.Het is niet de eerste keer dat een ambassadeur van de provincie onder een vergrootglas ligt. Bij de start van het initiatief besloot de provincie bouwondernemer Henk Koop te benoemen tot ambassadeur. Koop was op dat moment omstreden vanwege zijn rol in de bouwfraude.Bij de uiteindelijke bekendmaking van alle ambassadeurs werd Koop uit het lijstje geschrapt. 14 ambassadeurs voor Groningen (2004) 'Provincie Groningen houdt zich niet aan de Tabakswet' (2016) Tabaksfabrikant BAT Niemeyer moet machines aanpassen: 'Het is wel kort dag' (2016)