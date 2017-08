Fries deelt kopstoot uit: werkstraf en schadevergoeding

(Foto: SXC Stock Exchange/Konrad Baranski)

De rechtbank in Groningen heeft een 29-jarige man uit Heerenveen veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, waarvan de helft voorwaardelijk wegens mishandeling.

Kopstoot

De Heerenvener kreeg in september van vorig jaar op straat in Groningen ruzie met zijn toenmalige vriendin. Een omstander die te hulp schoot, moest dit bekopen met een kopstoot. Hij brak zijn neus.



'Hier gaat het nou om'

'Hier gaat het nou om in Nederland', zei de officier van justitie. 'Deze meneer probeert iets te dóen, probeert te helpen in plaats van te filmen met een telefoon. En wat gebeurt er? Hij krijgt een klap tegen zijn hoofd. Deze man zal nu wel twee keer nadenken voordat hij weer helpt, en dat moeten we niet willen.'



Bedreigd

De Fries vertelde dat hij op dat moment het gevoel had dat de man op hem afkwam; hij voelde zich bedreigd. Hij heeft spijt en wil graag zijn excuses aanbieden aan het slachtoffer.



De rechter hield rekening met het feit dat de dader na het incident gelijk hulp heeft gezocht. Verder moet hij een schadevergoeding van zevenhonderd euro betalen.