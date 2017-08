Overvallers maken mobiele telefoon buit

(Foto: Dennis Venema)

Rond 14.00 uur woensdagmiddag is een persoon beroofd aan Het Want in de wijk Lewenborg-Noord in Stad. De daders, vermoedelijk twee mannen, hebben een mobiele telefoon buitgemaakt.

Dat heeft de politie bevestigd. Die is in de wijk nog steeds op zoek naar de daders.



Dreadlocks

Zij verzoeken buurtbewoners middels een Burgenet-melding uit te kijken naar twee mannen, waarvan één in Real Madrid-trainingspak gehuld, met dreadlocks in een netje. De ander heeft een blauwe bodywarmer aan, en draagt eveneens dreadlocks.