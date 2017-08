Rechter veegt fosfaatwet voor melkveehouders van tafel

Melkveehouders die het niet eens zijn met de nieuwe fosfaatwet, hebben van de rechtbank in Den Haag gelijk gekregen. Gevolg is dat de wet voor een nog onbekend aantal boeren, ook in Groningen, voorlopig mogelijk niet geldt. Dat meldt Omroep Brabant.

Na de afschaffing van het melkquotum in 2015 hebben veel boeren in Nederland flink geïnvesteerd in de uitbreiding van hun bedrijf en het aantal melkkoeien. Als gevolg daarvan steeg echter ook hoeveelheid mest - en daarmee fosfaten.Bijna anderhalf jaar later bleek dat de toelaatbare hoeveelheid fosfaat flink werd overschreden. De regering kwam weer met nieuwe regelgeving, die erop neer kwam dat de veestapel moest worden teruggebracht. Boeren moesten koeien verkopen of laten slachten om aan de wet te kunnen voldoen.Maar in mei dit jaar stelde de voorzieningenrechter de nieuwe fosfaatreductieregeling buiten werking voor enkele melkveehouders die tegen de wet in actie waren gekomen. Ze wezen erop dat ze hun bedrijf net hadden uitgebreid en als gevolg van de nieuwe regels veel dieren weg zouden moeten doen.De rechter ging mee in die bezwaren: de gevolgen van de nieuwe regels zouden te groot zijn voor die boeren. Ze zouden zelfs in hun voortbestaan worden bedreigd.