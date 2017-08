Stadjer moet de gevangenis in voor knakworstendiefstal

(Foto: Flickr/Joe Gratz (bewerkt door: RTV Noord))

Een 55-jarige Stadjer moet vier weken de cel in. Bij twee winkeldiefstallen in zijn woonplaats ging hij ervandoor met zes tubes ontstekingsremmende gel en een blik knakworsten.

Prutsen met tubes

Een winkelmedewerker zag de man op 27 juli prutsen met tubes en kreeg argwaan toen dezelfde man zonder te betalen de winkel verliet. De medewerker bekeek de camerabeelden, zag de diefstal en belde de politie.



Geen geld, wel trek

Op diezelfde dag stopte de man een blik knakworst in zijn tas en betaalde niet. De man gaf toe. 'Ik wilde flessen inleveren voor statiegeld, maar dat ding werkte niet. Toen had ik geen geld, maar wel trek.'



De Stadjer is een bekende van justitie. Hij heeft inmiddels een strafblad van 28 kantjes.