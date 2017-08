NAM pompt veel te veel gas op in Westland

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) riskeert een dwangsom van maximaal twee miljoen euro als het bedrijf niet voor het eind van de maand stopt met gaswinning in Hardenberg, het Zuid-Hollandse Monster en Maasdijk.

De NAM heeft afspraken geschonden. Dat meldt Zembla De NAM pompte op de genoemde plaatsen veel te veel gas uit de grond met alle risico's van dien. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Er kan bodemdaling optreden of zelfs aardbevingen. In Maasdijk pompte de NAM zelfs 317 meer gas op dan afgesproken. In Monster en Hardenberg ging het om overschrijdingen van 47 en 30 procent.De NAM heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken in mei gevraagd uit de drie kleine gasvelden meer te mogen winnen, maar de toezichthouder raadt Kamp dat af.