Vandalen slaan toe bij voetbalclub HS '88

(Foto: Bernd Zinger) (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Vandalen hebben voor duizenden euro's schade aangericht op het complex van voetbalvereniging HS '88 in Hoogezand.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever



Er zijn grote plexiglazen panelen uit de zijkant van de tribune getrapt, er zijn drie gelaagde ruiten met grof geweld ingeslagen met een metalen afvalemmer en er is een dug-out vernield.



Schade

De vandalen moeten ergens tussen het weekend en gisteren hebben huisgehouden op het complex. Woordvoerder Bert Verver schat de schade op drie- a vierduizend euro.



Vaker bezoek

De voetbalvelden worden wel vaker bezocht op tijden dat de club er niet actief is en er blijft ook regelmatig troep liggen, maar 'zo erg als het nu is hebben we nog niet meegemaakt', zegt hij.



Camera's

De club heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Volgens Verver overweegt de club camera's op te hangen om het complex beter in de gaten te kunnen houden.