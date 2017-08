Dief besteelt postbode van fiets én post

Een onbekende dief heeft woensdagmiddag een postbode bestolen van zijn fiets, inclusief fietstassen die vol zaten met poststukken.

Nietsvermoedend

De diefstal vond plaats op de Vissersdijk in Winschoten, terwijl de nietsvermoedende postbode de post aan het bezorgen was.



De politie deed onmiddellijk een burgernetmelding uit, maar tot dusver is nog niets van fiets en post vernomen.