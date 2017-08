Postbode heeft zijn fiets en poststukken terug (update)

(Foto: Bewerkt door RTV Noord)

Een onbekende dief heeft woensdagmiddag in hartje Winschoten een postbode bestolen van zijn fiets, inclusief fietstassen die vol zaten met poststukken.

De fiets is inmiddels teruggevonden in het Sterrebos.



De brieven zijn eveneens boven water, maar dan wel beschadigd. PostNL levert de stukken persoonlijk af bij de geadresseerden en geeft uitleg over wat er is gebeurd. Alle poststukken lijken terug, concludeert PostNL.



Bril en mobiele telefoon nog weg

De bril en mobiele telefoon van de postbode zijn nog spoorloos. PostNL zegt dat zoiets 'bijna nooit gebeurd' en vindt het 'erg vervelend'.



Nietsvermoedend

De diefstal vond plaats op de Vissersdijk in Winschoten, terwijl de nietsvermoedende postbode de post aan het bezorgen was.



De politie deed onmiddellijk een burgernetmelding uit. De fiets is dus teruggevonden, van de dader ontbreekt ieder spoor.