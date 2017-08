Noord Vandaag: Hoe hufterig is onze maatschappij?

Het moet afgelopen zijn met hufterig gedrag in de samenleving. Dat is de boodschap van Maarten Voet en zijn vriendin Jennifer van de Wetering. Reden voor hun oproep is een incident in een supermarkt in Uithuizermeeden. Dat – en meer – in Noord Vandaag.

Maarten Voet en zijn vriendin Jennifer probeerden vorige een man te redden in een supermarkt in Uithuizermeeden. 'Terwijl meneer zijn hartslag steeds verder weg zakte en meneer zelf ook, vond u het allemaal te lang duren...'Maar op meer plekken komt hufterigheid voor, bijvoorbeeld in het verkeer. Verkeersregelaars Martin en Henk krijgen weleens te maken met vervelend gedrag van automobilisten, fietsers en buschauffeurs.In Noord Vandaag schuift ook Carl Blijd, psyciater en directeur behandelzaken van Inter-Psy aan om te praten over hufterigheid.Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het COA, wil dat zwemles onderdeel wordt van het inburgeringstraject. Reden is de dood van een Syrisch jongetje eerder deze week. Hij verdronk in een zwembad in Limburg.Het COA zet in Delfzijl extra vaart achter zwemles voor jongeren. Basisscholieren en volwassen krijgen daar al les. In Ter Apel, waar de vluchtelingen het land binnenkomen, wordt standaard voorlichting gegeven over de gevaren van zwemmen in open water.- Waarom zijn maar weinig internationale studenten lid van een studentenvereniging?- Palmbomen, bamboe en tal van tropische planten. En dat allemaal in het exotische... Warffum. De woongemeenschap hier heeft al jaren een subtropische tuin. Nu hangen er zelfs bananen aan de boom.- Politie en brandweer moesten vanmiddag uitrukken in Delfzijl. Een schip lekte aardgascondensaat. Dat is een giftige, licht ontvlambare vloeistof.- Ronald gaat op kroegentocht in Delfzijl.Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.