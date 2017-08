COA: 'Maak zwemles onderdeel van het inburgeringstraject'

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil dat zwemles wordt opgenomen in het inburgeringstraject.

Aanleiding is de dood van een Syrische jongen in een zwembad in Limburg eerder deze week.Het blijft niet bij een advies. In onze provincie neemt het COA de zwemprogramma's voor vluchtelingen nog eens extra onder de loep. Dinsdag gaf woordvoerder Jacqueline Engbers nog aan dat het COA alleen ' een vinger aan de pols ' zou houden.In de opvang in Delfzijl wordt inmiddels extra vaart gemaakt met zwemles voor jongeren. Engbers: 'Kinderen van basisschoolleeftijd kregen al les. Ook voor volwassenen bestond de mogelijkheid. Maar de groep jongeren, daar waren we nog mee bezig.''We vinden het heel belangrijk om goed onderwijs en voorlichting te geven. Hoe om te gaan met natuurlijke wateren? Je moet duidelijk maken wat de gevaren zijn.'In Ter Apel komen vluchtelingen Nederland binnen. Ondanks het feit dat een groot deel daar slechts een korte periode blijft, krijgen ze daar al wel standaard voorlichting over de gevaren van zwemmen in open water.Recreatieplas Moekesgat ligt op korte afstand van het COA in Ter Apel.