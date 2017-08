Taakstraf voor duw en trap bij visboer

(Foto: RTV Noord/Joyce Kranenborg)

GRONINGEN – Een 25-jarige man uit Groningen moet 30 uur taakstraf uitvoeren voor het geven van een duw en het schoppen tegen een auto. Ook moet hij een schadevergoeding van 100 euro betalen.

Visje

De man wilde begin mei een visje halen bij het winkelcentrum in Selwerd. Hij parkeerde op de stoep vlakbij de visboer. Een andere auto die op het parkeerterrein stond wilde net wegrijden, maar werd geblokkeerd door de op stoep geparkeerde auto van de Stadjer.



Stoot gas

De Groninger zei tegen de bestuurder dat hij hem even wilde helpen. Met armbewegingen liet hij de man zien hoe ver hij nog achteruit kon rijden. De bestuurder gaf een stoot gas en botste tegen de auto van de 25-jarige man.



Het werd zwart

'Mijn zwangere vriendin, met wie het al niet goed ging, mijn zoontje en schoonzusje zaten nog in de auto. Ik zag mijn auto heen en weer gaan. Toen werd ik zo boos. Het werd zwart voor mijn ogen', vertelde de Groninger voor de rechtbank.



De Stadjer liep naar de auto en gaf de bestuurder een flinke duw. Toen het slachtoffer wilde wegrijden, gaf de man nog een trap tegen het voertuig.