Nul-op-de-meter, maar toch een forse afrekening op de deurmat

Het overkomt een deel van de bewoners van 65 huurhuizen in Loppersum. Bij de oplevering van de alleen aan de buitenkant versterkte woningen, leek het allemaal nog zo mooi: weg met de energierekening. Dat was althans de belofte van verhuurder Wierden en Borgen.De kater volgt nu. Een deel van de huurders heeft inmiddels de eerste jaarafrekening van hun energiebedrijf gekregen. Die krijgen ze omdat er wel vastrecht betaald moet worden.Er moet door meerdere mensen stevig worden bijbetaald. Bedragen die oplopen tot ruim vierhonderd euro voor een van de gezinnen. Het is nog onduidelijk waar die niet verwachte energiekosten vandaan komen.Harold Hofstede is stijl achterover gevallen toen zijn jaarafrekening werd afgeleverd. 'Ik moet 332 euro en 58 cent bijbetalen. Dat is tegen alle mooie beloftes in. Ik heb dat geld niet liggen en moet notabene een betalingsregeling met Essent hiervoor treffen.'En Fokje Bosman: 'Ze hebben altijd gezegd: nul-op-de-meter en eventuele kosten die er overheen komen, nemen we voor onze rekening. Maar Wierden en Borgen geeft nu niet thuis. Daar zijn we heel boos over.'De aanpak van de huizen aan de Badweg en Sjuxumerweg was het eerste grootschalige versterkingsproject, waarbij kosten noch moeite zijn gespaard. Delegaties Kamerleden en topmensen uit de energie- en bouwwereld kwamen tijdens de werkzaamheden regelmatig een kijkje nemen.De huurders kennen nu de schaduwzijde. Ze worden na anderhalf jaar nog steeds regelmatig met de nodige aanloopproblemen geconfronteerd.Zo laat hier en daar de gevelbekleding los, lopen hagelnieuwe schuurtjes onder water, stokt soms de aanvoer van warm water en zijn de eerste scheuren in de nieuwe kozijnen gesignaleerd. En dan zijn er nog veel klachten over het slechte binnenklimaat.'Wij worden misbruikt als proefkonijnen. We zitten dagelijks in de ellende en als je aan de bel trekt word je van het kastje naar de muur gestuurd. Emotioneel zijn we hier helemaal klaar mee. Echt, ik voel me toch wel zo genaaid', zegt Miriam Frans met forse stemverheffing.Daar komt bij dat ze ook nog eens een zogenoemde Energie Prestatie Vergoeding (EPV) van 75 euro per maand moeten betalen. Dat is in het kader van een landelijke regeling, waarbij woningcorporaties een vergoeding mogen vragen aan bewoners van huizen met nul-op-de-meter.'Belachelijk. Daar hebben we niet eens voor getekend. Waarom zouden we dat betalen als er helemaal geen sprake is van nul-op-de-meter bij ons', vindt Fokje.Manager woonzaken André Westerveld van verhuurder Wierden en Borgen laat weten nog niet te kunnen zeggen waarom een deel van de huurders moet bijbetalen. Hij benadrukt wel dat vooraf zogenoemde prestatieafspraken zijn gemaakt. 'Dat betekent dat wij garant staan voor eventuele extra kosten.'Daarbij tekent hij aan dat een en ander wel afhangt van de omstandigheden. 'De manier waarop een huis wordt bewoond en het stookgedrag kunnen van invloed zijn. We gaan in gesprek met alle betrokkenen. We gaan daarbij kijken of mensen wel of niet een beroep op die garantstelling kunnen doen', kondigt Westerveld aan.