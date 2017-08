Ronald op kroegentocht in Delfzijl

Op de stad Groningen na had vroeger geen enkele plaats in onze provincie zoveel kroegen als Delfzijl. De 'Havenstad' deed zijn naam daarmee eer aan, want de cafés werden met name bevolkt door zeelui.

Van de tientallen kroegen bestaan er al velen niet meer. Matrozen blijven niet weken, maar slechts uren en komen het schip vaak niet eens meer af. Maar ook andere zaken veranderd, zoals het rookbeleid en de 'manier' van uitgaan.



Ondertussen is Delfzijl trots op de kroegen die er nog wél zijn, maar ook dat worden er steeds minder. Volgende maand sluiten twee bekende cafés in de Havenstad en VVD-raadslid Harrie Houwerzijl maakt zich 'serieus zorgen'.



Reden voor Ronald om op kroegentocht te gaan in Delfzijl….