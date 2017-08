Stomp in proeftijd kost Uithuizer 180 uur werkstraf

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 30-jarige man uit Uithuizen moet 180 uur werken. Hij zat in zijn proeftijd vanwege mishandeling en ging opnieuw in de fout.

In 2015 sloeg hij bij een café in Uithuizen met een bierglas op het achterhoofd van een andere caféganger.



Gestompt?

Een jaar later zou hij de moeder van zijn kinderen hebben gestompt. Hij wilde bij de vrouw slapen omdat hij zijn sleutels was vergeten. Ze liet hem binnen. Na een opmerking van de man trapte zij hem het bed uit. De man stompte de vrouw en trok aan haar haar.



'Ik was het niet'

De man ontkent. 'Ik heb niemand mishandeld. Het is een valse beschuldiging. Ik was het niet.' Hij zegt dat het een aangifte is zodat hij zijn kinderen niet meer kan zien.



Dit geloofde de rechter niet omdat er foto's te zien zijn van verwondingen bij de vrouw en een getuige die ruzie hoorde.