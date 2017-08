Taakstraf voor hobbytuinier die drugs verkocht aan minderjarigen

(Foto: Flickr/Mencantagava (Creative Commons))

'U wilde uw pensioentje aanvullen, maar koos de verkeerde methode', zei de rechter vandaag tegen een 68-jarige man uit Groningen.

De man verkocht hennep in zijn 'winkeltje', ook aan minderjarigen. Omdat de zaak al van twee jaar geleden is, legde de rechter hem een taakstraf van veertig uur voorwaardelijk op.



Hobby

De man teelde de planten bij een tuinvereniging in Groningen. 'Ik heb vijf plantjes in de tuin gezet als hobby. Iedereen kwam een zakje wiet halen.' De zaken gingen goed en de man besloot nog een keer vijf planten neer te zetten. De zaak kwam aan het licht toen de politie een anonieme tip kreeg van de ouders van een meisje die vertelde dat er drugs werd verkocht aan klasgenoten.



Stiefzoon

De 44-jarige stiefzoon van de man stond ook terecht. In een pand op hetzelfde terrein vond de politie in een gebouw 217 hennepplanten. De rechtbank vindt dat bewezen kan worden dat de stiefzoon wist van de kwekerij en medeplichtig is aan het telen van hennep. Verder stal de 44-jarige een aquarium-verwarming bij bouwmarkt Hornbach. De man kreeg een werkstraf van 60 uur, waarvan 40 voorwaardelijk.