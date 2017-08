Bouwvak in volle gang, maar niet in Uithuizen

De meeste bouwwerkzaamheden liggen stil in de bouwvak. Zo niet in Uithuizen, waar door wordt gewerkt aan ontmoetingsplaats De Strip en De Roegte in het Boukemapark.

Dat is simpelweg zo afgesproken, zegt wethouder Harald Bouman. 'En we vinden dat je moet proberen in de vakantietijd, wanneer jongeren vrij zijn, gebruik laten maken van de speeltoestellen die we aan het uitzetten zijn.''Het is de bedoeling dat we aan het eind van deze week of begin volgende week de hekken weg kunnen halen', zegt Bouman.Ook de werkzaamheden aan het gebouw van de Nieuwe School gaan door. 'Rond de herfstvakantie moet het gebouw opgeleverd zijn. De aannemer heeft bedacht dat juist de vakantie een mooi moment is om een aantal zaken qua aankleding van de school, zoals de vloerbedekking, aan te pakken.'